Naik Tangga Bikin Panjang Umur, Ini Latihan Simpel yang Bisa Dicoba

JAKARTA - Naik tangga biasanya dilakukan karena memang harus berpindah lantai. Namun, aktivitas sederhana ini ternyata juga bisa dimanfaatkan sebagai latihan untuk meningkatkan kebugaran jantung dan paru-paru.

Mengutip Health, latihan naik tangga dapat membantu meningkatkan VO2 max, yaitu kemampuan tubuh menggunakan oksigen secara maksimal saat berolahraga. VO2 max juga menjadi salah satu indikator kebugaran kardiorespirasi dan berkaitan dengan kesehatan serta umur panjang.

Tak perlu langsung melakukan latihan berat. Salah satu metode yang bisa dicoba adalah latihan interval 4×4.

Bagaimana Cara Melakukan Latihan 4×4?

Sesuai namanya, latihan ini terdiri dari empat menit aktivitas intens dan empat menit pemulihan. Berikut langkahnya:

Naik tangga selama 4 menit

Naik tangga dengan tempo cukup cepat dan intens. Usahakan kecepatannya membuat tubuh terasa sangat lelah menjelang akhir interval.

Istirahat selama 4 menit

Setelah itu, lakukan pemulihan dengan berjalan pelan di permukaan datar atau naik tangga dengan sangat santai.

Ulangi interval