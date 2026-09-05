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HOME WOMEN LIFE

7 Cara Menghabiskan Waktu di Luar Rumah, Bikin Pikiran Lebih Segar

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |08:05 WIB
7 Cara Menghabiskan Waktu di Luar Rumah, Bikin Pikiran Lebih Segar
Piknik di halaman rumah. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Kesibukan sehari-hari sering membuat seseorang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan. Bangun tidur, bekerja di depan laptop, berpindah ke ponsel, lalu kembali beristirahat di rumah. Tanpa disadari, waktu untuk menghirup udara segar dan menikmati suasana luar rumah pun semakin sedikit.

Padahal, meluangkan waktu di luar rumah, terutama di tengah alam, bisa memberikan sejumlah manfaat bagi kesehatan fisik dan mental.

Penelitian yang dilansir dari Healthline menunjukkan bahwa menghabiskan setidaknya 120 menit per minggu di alam berkaitan dengan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Waktu tersebut tidak harus dilakukan sekaligus, tetapi bisa dibagi menjadi beberapa sesi singkat sepanjang minggu. 

Kabar baiknya, menikmati waktu di luar rumah tidak harus selalu berarti pergi berlibur atau mendaki gunung. Ada banyak aktivitas sederhana yang bisa dilakukan, bahkan di sekitar rumah.

1. Jelajahi Tempat Menarik di Sekitar Rumah

Tak perlu langsung merencanakan perjalanan jauh. Coba cari tahu apakah ada taman kota, pantai, ruang terbuka hijau, kebun, atau tempat wisata alam yang bisa dikunjungi di sekitar tempat tinggal.

Selain membuat tubuh lebih banyak bergerak, kegiatan ini juga bisa menjadi kesempatan untuk mengenal lingkungan sekitar. Kamu bisa pergi sendirian untuk mencari suasana baru atau mengajak teman dan keluarga.

      
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