Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Ide Liburan Keluarga di Luar Rumah, Dijamin Anak Anti Bosan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |10:00 WIB
Ide Liburan Keluarga di Luar Rumah, Dijamin Anak Anti Bosan
Ilustrasi liburan bersama keluarga. (Foto: dok Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Liburan selalu dinantikan oleh anak-anak. Di masa aktifnya, tentu mereka mudah bosan dan ingin menikmati waktu di luar rumah bersama orangtua. Dengan mengajak liburan keluarga akan tercipta ikatan yang erat antara orangtua dan anak. Orangtua jadi lebih memahami karakter dan keinginan sang buah hati.

Jadi, apakah sudah ada rencana berlibur di akhir pekan ini? Kalau bosan di rumah dan pergi ke tempat yang itu-itu saja, beberapa ide aktivitas seru di bawah ini bisa dicoba agar buah hati gembira menikmati waktu liburnya. 

1. Eksplorasi Fauna di Kebun Binatang

Mengenalkan anak secara langsung dengan hewan-hewan jadi ide menarik untuk liburan akhir pekan ini. Anak-anak akan lebih antusias melihat tingkah polah para hewan, kebiasaannya, hingga makanan yang dikonsumsi. Namun, tetap awasi anak untuk menjaga kebersihan di kebun binatang dan patuhi etika yang ada, sehingga anak memahami peraturan saat berada di kebun binatang.

2. Bertualang di Alam Bebas

Untuk anak-anak di atas usia 7 tahun, orangtua bisa mengajak anak berlibur lebih dekat dengan alam. Tak perlu kegiatan outdoor yang berat, aktivitas trekking ke bukit atau menjelajah ke curug pun bisa jadi pilihan.

Namun, jika anak suka petualangan yang lebih ekstrem, mendaki gunung dengan tingkat ketinggian yang rendah bisa dicoba. Tentunya orangtua juga harus mengerti bagaimana peraturan pendakian, sehingga anak tetap aman dan senang.

3. Staycation di Hotel atau Glamping

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/612/3208874//kerja-bCfi_large.jpg
Cara Mengembalikan Semangat Kerja Pasca Libur Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/611/3204611//agnez-7scP_large.jpg
Potret Agnez Mo di Dubai, Sempat Jadi Sorotan di Tengah Isu Ketegangan Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/25/3203969//mister_aladin-a0ef_large.jpg
Momen Liburan Lebih Tenang, Ada Hotel Mulai Rp100.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/624/3202181//sekolah-jpmR_large.jpg
Ini Jadwal Lengkap Anak Sekolah Selama Ramadhan 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/337/3201778//gerbang_tol_cipali-NQ1n_large.jpg
Jelang Imlek, 378 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek, Arah Trans Jawa Mendominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/194/3199328//nikita_willy-QDhw_large.jpg
Potret Nikita Willy Naik Angkot saat Kulineran, Netizen: Bisa Keren Gitu Ya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement