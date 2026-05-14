Ide Liburan Keluarga di Luar Rumah, Dijamin Anak Anti Bosan

JAKARTA - Liburan selalu dinantikan oleh anak-anak. Di masa aktifnya, tentu mereka mudah bosan dan ingin menikmati waktu di luar rumah bersama orangtua. Dengan mengajak liburan keluarga akan tercipta ikatan yang erat antara orangtua dan anak. Orangtua jadi lebih memahami karakter dan keinginan sang buah hati.

Jadi, apakah sudah ada rencana berlibur di akhir pekan ini? Kalau bosan di rumah dan pergi ke tempat yang itu-itu saja, beberapa ide aktivitas seru di bawah ini bisa dicoba agar buah hati gembira menikmati waktu liburnya.

1. Eksplorasi Fauna di Kebun Binatang

Mengenalkan anak secara langsung dengan hewan-hewan jadi ide menarik untuk liburan akhir pekan ini. Anak-anak akan lebih antusias melihat tingkah polah para hewan, kebiasaannya, hingga makanan yang dikonsumsi. Namun, tetap awasi anak untuk menjaga kebersihan di kebun binatang dan patuhi etika yang ada, sehingga anak memahami peraturan saat berada di kebun binatang.

2. Bertualang di Alam Bebas

Untuk anak-anak di atas usia 7 tahun, orangtua bisa mengajak anak berlibur lebih dekat dengan alam. Tak perlu kegiatan outdoor yang berat, aktivitas trekking ke bukit atau menjelajah ke curug pun bisa jadi pilihan.

Namun, jika anak suka petualangan yang lebih ekstrem, mendaki gunung dengan tingkat ketinggian yang rendah bisa dicoba. Tentunya orangtua juga harus mengerti bagaimana peraturan pendakian, sehingga anak tetap aman dan senang.

3. Staycation di Hotel atau Glamping