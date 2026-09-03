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HOME WOMEN FOOD

Tak Hanya Sekadar Tren, Rajin Makan Pistachio Bisa Bantu Jaga Tekanan Darah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |08:05 WIB
Tak Hanya Sekadar Tren, Rajin Makan Pistachio Bisa Bantu Jaga Tekanan Darah
Pistachio menjaga tekanan darah tetap sehat. (Foto: dok Magnific/xb100)
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JAKARTA - Pistachio selama ini lebih dikenal sebagai camilan gurih dengan rasa khas dan tekstur renyah. Namun, di balik ukurannya yang kecil, kacang ini ternyata menyimpan sejumlah nutrisi yang dapat mendukung kesehatan jantung, termasuk membantu menjaga tekanan darah tetap sehat.

Melansir Verywell Health, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi pistachio secara rutin dapat membantu menurunkan tekanan darah, terutama tekanan darah sistolik atau angka bagian atas pada hasil pengukuran tekanan darah. Manfaat ini berkaitan dengan kandungan kalium, L-arginina, lemak tak jenuh, serta antioksidan di dalamnya.

Pistachio Bisa Bantu Turunkan Tekanan Darah

Salah satu penelitian menunjukkan, orang dewasa dengan berat badan berlebih atau obesitas yang mengonsumsi sekitar 1,5 ons pistachio setiap hari selama empat bulan mengalami penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik. Menariknya, penurunan berat badan pada kelompok yang mengonsumsi pistachio dan kelompok pembanding relatif serupa.

Penelitian lain yang melibatkan orang dengan diabetes tipe 2 juga menemukan bahwa menambahkan pistachio ke dalam pola makan dapat menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata sekitar 3,5 mmHg setelah empat minggu. Penurunan paling besar bahkan terlihat ketika peserta sedang tidur. 

Meski begitu, pistachio bukan obat untuk hipertensi. Kacang ini lebih tepat dipandang sebagai salah satu makanan yang dapat mendukung pola makan sehat untuk membantu mengontrol tekanan darah.

Kenapa Pistachio Bisa Bantu Turunkan Tekanan Darah?

Ada beberapa kandungan dalam pistachio yang diduga berperan dalam menjaga tekanan darah.

1. Mengandung L-arginina

      
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