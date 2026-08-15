Riset: Minum Jus Buah Ini Bisa Turunkan Tekanan Darah

JAKARTA - Jus bit berpotensi menjadi salah satu pilihan minuman yang mendukung kesehatan jantung. Sebuah penelitian menemukan bahwa konsumsi jus bit secara rutin berkaitan dengan penurunan tekanan darah, terutama pada kelompok orang dewasa lanjut usia.

Temuan tersebut berasal dari penelitian yang diterbitkan dalam Free Radical Biology and Medicine. Studi ini menyoroti hubungan antara kandungan nitrat dalam bit, bakteri di dalam mulut, serta produksi oksida nitrat yang berperan dalam menjaga kelancaran aliran darah.

Penelitian Melibatkan Orang Dewasa Muda dan Lansia

Melansir laman Prevention, penelitian menggunakan metode uji silang acak tersamar ganda. Sebanyak 78 peserta dilibatkan dan dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan usia, yakni 42 orang dewasa berusia 18-30 tahun serta 36 orang dewasa berusia 67-79 tahun.

Para peserta menjalani tiga periode pengujian yang masing-masing berlangsung selama dua minggu. Setiap periode dipisahkan dengan jeda selama dua minggu.

Dalam penelitian tersebut, peserta mengonsumsi sekitar 70 mililiter jus bit yang kaya nitrat pada pagi dan sore hari. Sebagian peserta lainnya mendapatkan jus bit plasebo atau diminta berkumur menggunakan obat kumur selama 30 detik sebanyak dua kali sehari.