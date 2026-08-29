Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Cinta Jennifer Coppen dan Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner: Berawal dari Dijodohkan Netizen hingga ke Pelaminan

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |08:05 WIB
Kisah Cinta Jennifer Coppen dan Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner: Berawal dari Dijodohkan Netizen hingga ke Pelaminan
Jennifer Coppen dan Justin Hubner. (Foto: Instagram/@jenniferhubner)
A
A
A

KISAH cinta Jennifer Coppen dan Justin Hubner menjadi perhatian publik. Siapa sangka, hubungan yang awalnya hanya menjadi bahan perjodohan netizen di media sosial itu akhirnya berujung ke pelaminan.

Perjalanan asmara keduanya berlangsung cukup menarik. Berawal dari interaksi sederhana di media sosial, Jennifer dan Justin kemudian semakin dekat hingga akhirnya berani menunjukkan hubungan mereka kepada publik.

jennifer

Kini, keduanya telah resmi menjadi pasangan suami istri. Mereka melangsungkan pernikahan dengan megah di Bali pada 12 Juni 2026.

1. Berawal dari Interaksi di Media Sosial

Belum lama ini, Jennifer saat live di media sosialnya menceritakan soal awal perkenalannya dengan Justin Hubner. Diketahui Jennifer Coppen dan Justin Hubner mulai mencuri perhatian pada akhir 2024. Saat itu, Justin terlihat beri komentar ketika Jennifer sedang melakukan siaran langsung di Instagram.

Interaksi sederhana tersebut ternyata langsung membuat netizen heboh. Banyak warganet yang kemudian menjodoh-jodohkan Jennifer dengan pesepakbola Timnas Indonesia tersebut.

Namun, ketika isu tersebut mulai ramai, Jennifer sempat memberikan klarifikasi. Ia mengatakan bahwa hubungannya dengan Justin saat itu hanya sebatas teman. Jennifer juga meminta publik menghargai dirinya yang masih dalam proses berduka setelah kepergian suaminya, Dali Wassink.

Namun ternyata, kedekatan terjalin dari awalnya Jennifer sering ditandai (tag) oleh warganet di unggahan tentang Justin Hubner. Jennifer yang awalnya tidak tahu siapa Justin lantas merasa penasaran. Dia pun mengaku akhirnya mengunjungi Instagram Justin Hubner dan melihat-lihat unggahan Hubner.

“Semua gara-gara kalian. Kalian ngetag-ngetag bilang gue kayaknya bakal cocok sama Justin Hubner. Mamari cocok sama Justin Hubner. Gue awalnya gak tahu Justin Hubner siapa, gak tahu. Siapa sih orang ini soalnya gue gak ngikutin timnas jadi gue gak tahu dia siapa. Tapi gue sering lihat tuh di Tiktok, kan banyak yang mention-mention muncul. Itu dari kalian tahu gak,” ujar Jennifer saat live di Tiktok.

“Terus gue kepo. Gue search lah Instagram dia kan. Gue tontonin story-nya. Gue berharap dia gak tahu kalau gue nonton story-nya karena viewers dia pasti banyak gak bakal lah kelihatan kalau misal gue ngeview story dia,” lanjutnya.

“Terus aku sempet nge-like salah satu fotonya. Gak aku gak gatel guys, aku cuma kagum fotonya foto timnas waktu itu kalau gak salah. Terus aku like. Lagi-lagi gue berpikir ini Jusa gak bakal engeh karena kan followersnya banyak, dia kan artis gitu ya. Banyak fansnya. Gue pikir kayak ya kali dia ngelihat gitu. Eh belum sampe beberapa jam gue like, mungkin 5 jam setelah gue like, tiba-tiba dia react postingan aku,” cerita Jennifer.

2. Kedekatan Mereka Semakin Terlihat

Jennifer Coppen

Seiring berjalannya waktu, interaksi Jennifer dan Justin semakin sering terlihat di media sosial. Pada awal 2025, keduanya mulai beberapa kali muncul bersama. Momen kebersamaan tersebut kembali membuat netizen ramai membicarakan kemungkinan adanya hubungan spesial di antara mereka.

Jennifer bahkan beberapa kali membagikan momen bersama Justin. Keduanya juga terlihat semakin nyaman satu sama lain.

Perlahan, hubungan yang sebelumnya hanya dianggap sebagai kedekatan biasa tersebut berkembang menjadi hubungan yang lebih serius.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/629/3238905/jennifer_coppen_dan_kamari-Rn1V_large.jpg
Potret Jennifer Coppen Rayakan Ultah Ke-3 Kamari, Tak Lupa Ritual Tahunan Potong Poni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/482/3234265/jennifer_coppen-9Pa3_large.jpg
Jennifer Coppen Alami Anxiety, Takut Minum Kopi hingga Berenang di Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/629/3225746/justin_hubner_dan_jennifer_coppen-9TAt_large.jpg
Jennifer Coppen Beri Ucapan Hari Ayah ke Justin Hubner: Terima Kasih Sudah Mencintai Kamari seperti Anak Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/612/3225248/jennifer-uA0O_large.jpg
Segini Perkiraan Nilai Suvenir Pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/612/3225034/justin_hubner_dan_jennifer_coppen-MQ1S_large.jpg
Biaya Pernikahan Jennifer Coppen dengan Justin Hubner Bernilai Fantastis, Hampir Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/612/3224941/jennifer-J04G_large.jpg
Resepsi Pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner Ternyata Digarap Thariq Halilintar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement