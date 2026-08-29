Kisah Cinta Jennifer Coppen dan Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner: Berawal dari Dijodohkan Netizen hingga ke Pelaminan

KISAH cinta Jennifer Coppen dan Justin Hubner menjadi perhatian publik. Siapa sangka, hubungan yang awalnya hanya menjadi bahan perjodohan netizen di media sosial itu akhirnya berujung ke pelaminan.

Perjalanan asmara keduanya berlangsung cukup menarik. Berawal dari interaksi sederhana di media sosial, Jennifer dan Justin kemudian semakin dekat hingga akhirnya berani menunjukkan hubungan mereka kepada publik.

Kini, keduanya telah resmi menjadi pasangan suami istri. Mereka melangsungkan pernikahan dengan megah di Bali pada 12 Juni 2026.

1. Berawal dari Interaksi di Media Sosial

Belum lama ini, Jennifer saat live di media sosialnya menceritakan soal awal perkenalannya dengan Justin Hubner. Diketahui Jennifer Coppen dan Justin Hubner mulai mencuri perhatian pada akhir 2024. Saat itu, Justin terlihat beri komentar ketika Jennifer sedang melakukan siaran langsung di Instagram.

Interaksi sederhana tersebut ternyata langsung membuat netizen heboh. Banyak warganet yang kemudian menjodoh-jodohkan Jennifer dengan pesepakbola Timnas Indonesia tersebut.

Namun, ketika isu tersebut mulai ramai, Jennifer sempat memberikan klarifikasi. Ia mengatakan bahwa hubungannya dengan Justin saat itu hanya sebatas teman. Jennifer juga meminta publik menghargai dirinya yang masih dalam proses berduka setelah kepergian suaminya, Dali Wassink.

Namun ternyata, kedekatan terjalin dari awalnya Jennifer sering ditandai (tag) oleh warganet di unggahan tentang Justin Hubner. Jennifer yang awalnya tidak tahu siapa Justin lantas merasa penasaran. Dia pun mengaku akhirnya mengunjungi Instagram Justin Hubner dan melihat-lihat unggahan Hubner.

“Semua gara-gara kalian. Kalian ngetag-ngetag bilang gue kayaknya bakal cocok sama Justin Hubner. Mamari cocok sama Justin Hubner. Gue awalnya gak tahu Justin Hubner siapa, gak tahu. Siapa sih orang ini soalnya gue gak ngikutin timnas jadi gue gak tahu dia siapa. Tapi gue sering lihat tuh di Tiktok, kan banyak yang mention-mention muncul. Itu dari kalian tahu gak,” ujar Jennifer saat live di Tiktok.

“Terus gue kepo. Gue search lah Instagram dia kan. Gue tontonin story-nya. Gue berharap dia gak tahu kalau gue nonton story-nya karena viewers dia pasti banyak gak bakal lah kelihatan kalau misal gue ngeview story dia,” lanjutnya.

“Terus aku sempet nge-like salah satu fotonya. Gak aku gak gatel guys, aku cuma kagum fotonya foto timnas waktu itu kalau gak salah. Terus aku like. Lagi-lagi gue berpikir ini Jusa gak bakal engeh karena kan followersnya banyak, dia kan artis gitu ya. Banyak fansnya. Gue pikir kayak ya kali dia ngelihat gitu. Eh belum sampe beberapa jam gue like, mungkin 5 jam setelah gue like, tiba-tiba dia react postingan aku,” cerita Jennifer.

2. Kedekatan Mereka Semakin Terlihat

Seiring berjalannya waktu, interaksi Jennifer dan Justin semakin sering terlihat di media sosial. Pada awal 2025, keduanya mulai beberapa kali muncul bersama. Momen kebersamaan tersebut kembali membuat netizen ramai membicarakan kemungkinan adanya hubungan spesial di antara mereka.

Jennifer bahkan beberapa kali membagikan momen bersama Justin. Keduanya juga terlihat semakin nyaman satu sama lain.

Perlahan, hubungan yang sebelumnya hanya dianggap sebagai kedekatan biasa tersebut berkembang menjadi hubungan yang lebih serius.