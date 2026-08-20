Bikin Minder Depan Istri, Ini Ternyata Penyebab Selangkangan Pria Hitam

AREA lipatan paha atau selangkangan yang menghitam seringkali menjadi masalah tersembunyi bagi pria. Akibatnya, pria sering merasa krisis percaya diri, utamanya di hadapan pasangan.

Lalu, apa penyebab selangkangan pria menghitam? Kondisi ini umumnya dipicu oleh infeksi jamur yang dibiarkan melarut.

1. Penyebab Selangkangan Pria Hitam

Dokter Spesialis Dermatologi, Venereologi, dan Estetika, dr. Nanda Shaskia Larasaty dalam unggahan video bersama dengan Dokter Spesialis Andrologi sekaligus influencer kesehatan, dr. Jefry Tribowo di Instagram menjelaskan soal fenomena selangkangan pria hitam. Menurutnya, itu merupakan jamur yang menempel di bagian selangkangan cukup lama hingga akhirnya menghitam.

“Nah, itu jamur, jamur ini akan tumbuh di tempat yang lembab,” kata dr. Nanda, dikutip Kamis (20/8/2026).

Kondisi itu bisa disebabkan oleh keringat usai beraktivitas di luar ruangan yang tidak langsung dibersihkan hingga membuat area selangkangan lembab dan berjamur. Jamur tersebut kemudian tidak langsung dibersihkan dan mengering hingga tumbuh di sana.

“Jadi, mungkin dia sering beraktivitas outdoor atau indoor yang berkeringat berlebih, tapi setelahnya enggak langsung mandi. Dibawa ngopi dulu, dibawa santai dulu, terus kering di badan nih si keringatnya itu. Nah, akibatnya jadi jamurnya tumbuh dengan subur di sana," ucap dia.