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Ngeri! Cebok Enggak Bersih Picu Jamur di Area Selangkangan

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |22:05 WIB
Ngeri! Cebok Enggak Bersih Picu Jamur di Area Selangkangan
Ngeri! Cebok Enggak Bersih Picu Jamur di Area Selangkangan (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Kebiasaan tidak mengeringkan area selangkangan setelah cebok ternyata bisa menimbulkan masalah kesehatan. Kondisi yang terlalu lembap pada area tersebut dapat memicu pertumbuhan jamur Candida Overgrowth, yang ditandai dengan rasa gatal, bau tidak sedap, hingga iritasi pada kulit.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Cecep Hermawan, menjelaskan bahwa banyak orang sering mengabaikan kebiasaan mengeringkan area selangkangan setelah buang air besar. Padahal, sisa air yang tertinggal dapat menciptakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan jamur.

"Sisa air yang tidak dikeringkan membuat area selangkangan terus-menerus lembap. Akibatnya, lapisan pelindung kulit bisa terganggu dan memicu pertumbuhan jamur yang namanya Candida Overgrowth," tulis dr. Cecep dalam unggahan Instagram-nya, dikutip Jumat (19/6/2026).

Dalam keterangan unggahannya, dr. Cecep juga membagikan sejumlah langkah sederhana untuk mencegah pertumbuhan jamur di area selangkangan.

Cara Cebok yang Benar

Langkah pertama adalah membiasakan mengeringkan area tersebut setelah cebok menggunakan tisu atau handuk bersih. Ia mengingatkan agar proses pengeringan dilakukan dengan cara menepuk-nepuk perlahan, bukan menggosoknya terlalu keras.

"Habis cebok, biasakan mengelap sisa air dengan tisu. Cukup ditepuk-tepuk pelan, jangan digosok terlalu keras agar kulit tidak luka atau lecet," ujarnya.

Selain itu, penggunaan pakaian dalam berbahan katun 100 persen juga disarankan karena mampu menyerap keringat dan membantu menjaga sirkulasi udara di area selangkangan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan celana yang terlalu ketat guna mencegah kelembapan berlebih.

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