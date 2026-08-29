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Bahaya Kabut Asap Ternyata Bisa Pengaruhi Reproduksi Pria, Ini Penjelasan Dokter

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |21:05 WIB
Bahaya Kabut Asap Ternyata Bisa Pengaruhi Reproduksi Pria, Ini Penjelasan Dokter
Kesehatan reproduksi pria. (Foto: Freepik)
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PAPARAN kabut asap dan polusi udara tak hanya memicu masalah pernapasan. Asap ini juga menyimpan ancaman serius bagi kesehatan reproduksi pria.

Ancaman penurunan kualitas sperma hingga terganggunya kadar hormon testosteron mengancam pria. Dampak buruk polusi kini makin nyata jika tidak diantisipasi dengan tepat.

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1. Bahaya Kabut Asap Bisa Pengaruhi Reproduksi Pria

Dokter Spesialis Andrologi sekaligus influencer kesehatan, dr. Jefry Tribowo. dalam unggahan video di akun Instagramnya mengungkapkan bahwa paparan kabut asap secara terus-menerus memiliki dampak negatif langsung terhadap organ reproduksi pria dan tingkat kesuburan pria.

"Kabut asap ini sangat jelek banget buat kesehatan reproduksi pria. Karena kalau kita semakin lama terpapar kabut, yang terjadi adalah sperma kita menjadi jelek, testosteron menjadi turun, bahkan kesehatan penis pun menjadi terganggu,” kata dr. Jefry.

2. Langkah Pencegahan

Melihat tingginya risiko tersebut, dr. Jefry membagikan tiga langkah praktis dan efektif yang dapat diterapkan para pria untuk menjaga kualitas organ reproduksi serta stamina tubuh di tengah buruknya kualitas udara.

Pertama, siapkan air purifier di dalam kamar tidur. Banyak orang menganggap rumah atau area dalam ruangan sepenuhnya bebas dari polusi.

Padahal, partikel kabut asap yang halus sangat mudah menyusup ke dalam kamar, terutama saat malam hari. Oleh karena itu, penggunaan alat pemurni udara (air purifier) menjadi proteksi utama.

"Makanya saran saya sebagai seorang dokter, coba deh kita melakukan tiga tips berikut ini ya. Yang pertama, itu adalah sedia air purifier di kamar. Karena sekarang kabut asap itu bahkan udah keciuman di dalam kamar saat kita mau tidur. Kalau kita punya air purifier, itu mampulah untuk mengurangi dari polusi tersebut,” jelas dia.

 

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