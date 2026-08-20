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Rahasia Kulit Cerah Sadie Sink, Pemeran Jean Grey dalam Spider-Man: Brand New Day

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |10:05 WIB
Rahasia Kulit Cerah Sadie Sink, Pemeran Jean Grey dalam Spider-Man: Brand New Day
Sadie Sink. (Foto: dok Instagram/sadiesink_)
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JAKARTA - Sadie Sink telah memikat penonton dengan perannya Jean Grey dalam Spider-Man: Brand New Day. Kecantikan dan rambut merahnya jadi sorotan netizen. Ia juga mengaku bahwa dirinya mempertahankan penampilannya yang polos dan apa adanya.

Karier Sadie Sink dan Alasannya Menolak Tindik dan Tato

Melansir The Standard, Sadie Sink yang kini berusia 24 tahun memulai kariernya sebagai aktris cilik Broadway dan melejit performanya pada usia 15 tahun dengan perannya sebagai Max dalam serial hit Stranger Things, menjadikannya salah satu aktris muda paling dicari di generasinya. 

Penampilannya dalam Spider-Man: Brand New Day telah mendapat pujian tinggi. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan media asing, ia mengungkapkan bahwa meskipun memasuki industri hiburan di usia muda, ia tidak pernah menindik telinganya, mewarnai rambutnya, atau membuat tato. 

Ia menikmati mempertahankan "keadaan polos" ini dan menyukai gagasan untuk tidak mengubah tubuhnya sesuka hati. Sebagai aktris papan atas di Hollywood, Sadie tidak merasa perlu mengikuti tren hanya karena semua orang melakukannya. Pola pikir ini tercermin dalam rutinitas perawatan kulitnya.

4 Rahasia Perawatan Kulit Sadie Sink

Sadie Sink SpiderMan
Sadie Sink. (Foto: dok Instagram/sadiesink_)

Sadie mengakui bahwa dia tidak pernah terlalu tertarik pada riasan tebal dan lebih suka menampilkan kulit alami dan bintik-bintiknya. Filosofi kecantikannya yang utama adalah "minimalis itu lebih baik."

Meskipun ia senang mengoleksi dan mencoba berbagai produk perawatan kulit, ia biasanya hanya menggunakan tidak lebih dari lima produk dalam rutinitas hariannya. Berikut adalah 4 rahasia perawatan kulitnya:

1. Rutinitas Perawatan Kulit Sederhana

Dia memilih pembersih lembut yang tidak membuat kulitnya terasa kencang atau kering setelah dicuci.

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