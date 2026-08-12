Rahasia Tom Holland Membentuk Body ala Superhero, Kamu Bisa Coba!

JAKARTA - Seiring hebohnya film terbaru Spiderman - Brand New Day, pastinya aktor Tom Holland selalu jadi topik obrolan yang hangat. Sebelumnya, dia pernah bercerita kalau targetnya adalah bikin kostum superhero ini dengan otot asli, tanpa mau bergantung pada bantalan bahu atau efek komputer (CGI).

Buat membentuk tubuhnya, ia melakukan rutinitas latihan yang mungkin terlihat simpel, tapi ini benar-benar menguji daya tahan dan kebugaran fisik. Yuk, intip apa saja yang dilakukan Tom untuk membentuk body-nya ala superhero seperti yang dilansir dari The Standard.

CrossFit 20 Menit

Untuk membentuk massa otot, Tom biasanya melakukan sirkuit ala CrossFit selama 20 menit. Dia mengulang gerakan tanpa henti dalam waktu yang sudah ditentukan.

Latihan ini butuh timer 20 menit, lalu harus menyelesaikan sebanyak mungkin ronde: 5 pull-up, 10 push-up, dan 15 squat (berjongkok pakai berat badan sendiri) tiap rondenya. Sambil tetap menjaga postur tubuh yang benar, total ronde dan repetisi yang berhasil kita selesaikan dalam 20 menit itu bakal jadi skor akhirnya.

Pemula Bisa Coba dengan Gerakan Lebih Ringan

Walaupun pull-up lumayan susah buat banyak pemula, latihannya bisa disesuaikan secara fleksibel dengan tingkat kebugaranmu. Asal tetap ada gerakan "dorong, tarik, dan jongkok", pemula bisa mengganti pull-up dengan gerakan menarik menggunakan pintu (doorway rows) atau barbel (bent-over dumbbell rows).