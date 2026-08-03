Kenali Body Shape Kamu Biar Nggak Salah Pilih Baju

JAKARTA - Mungkin kamu pernah merasa melihat seseorang cocok dengan baju yang dipakainya, terkesan modis dan enak dipandang. Namun, saat kamu meniru gayanya, ternyata tampak tak cocok di tubuhmu.

Nah, berarti body shape kamu berbeda dengan orang tersebut. Kamu perlu mengenali jenis body shape-mu agar kamu tak salah pilih model baju.

Lewat video di akun Instagram pribadinya, influencer fashion JasmineChen mengajak kamu mengenali dengan singkat soal body shape.

“Body shape ada lima jenis,” katanya. Pertama, ada Inverted Triangle, yakni bahu lebih lebar dari pinggul. Lalu ada Hourglass, di mana bahu dan pinggul sama, namun pinggangnya cenderung lebih kecil.

Kemudian Jasmine mengungkapkan bentuk tubuh lainya, seperti Pear dan Apple. “Pear, pinggul lebih lebar dibanding bahu. Apple, bagian tengah badan cenderung lebih berisi,” tuturnya. Terakhir, ada square, di mana bahu, pinggang, dan pinggul hampir sama lebarnya.

Jasmine mengingatkan yang terpenting pakai apa yang kamu nyaman sama badan sendiri.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.