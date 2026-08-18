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Profil dan Potret Cantik Ratna Dewi, Istri ke-6 Soekarno yang Turut Hadir di Upacara Kemerdekaan RI

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |10:09 WIB
Profil dan Potret Cantik Ratna Dewi, Istri ke-6 Soekarno yang Turut Hadir di Upacara Kemerdekaan RI
Profil dan Potret Cantik Ratna Dewi, Istri Keenam Soekarno yang Turut Hadir di Upacara Kemerdekaan RI (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Sosok Ratna Sari Dewi Soekarno kembali mencuri perhatian publik setelah hadir dalam Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026). Di usianya yang menginjak 86 tahun, Ratna Dewi tampil anggun mengenakan kebaya putih dengan detail renda.

Penampilannya semakin lengkap dengan kain batik bernuansa merah-cokelat dan selendang merah yang disampirkan di bahunya. Kehadirannya di tengah rangkaian perayaan kemerdekaan juga menjadi perhatian karena Ratna Dewi merupakan salah satu sosok yang memiliki kaitan erat dengan sejarah Presiden pertama RI, Soekarno.

Ratna Dewi bahkan rela melakukan perjalanan dari Jepang ke Indonesia untuk menyaksikan langsung rangkaian peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI.

ratna

Ia diketahui menggunakan penerbangan Garuda Indonesia untuk datang ke Jakarta. Setelah tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Ratna mengaku terkesan melihat perubahan kawasan tersebut dibandingkan kenangan yang dimilikinya pada masa lalu.

Ratna Dewi menyebut dirinya terkejut melihat banyak bangunan baru berdiri di area Istana Kepresidenan. Menurutnya, kawasan yang kini dipenuhi bangunan tersebut dahulu lebih banyak berupa halaman yang luas.

Profil Ratna Dewi Soekarno

Ratna Sari Dewi Soekarno lahir dengan nama Naoko Nemoto di Tokyo, Jepang, pada 6 Februari 1940. Ia kemudian dikenal luas sebagai Ratna Dewi Soekarno setelah menikah dengan Presiden Soekarno.

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