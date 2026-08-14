Telur Orak-Arik vs Roti Selai Kacang: Mana Sarapan Terbaik untuk Jaga Gula Darah?

JAKARTA – Memilih menu sarapan pagi terkadang bisa membuat bingung, apalagi buat kamu yang sedang berusaha menjaga agar kadar gula darah tidak naik turun secara drastis. Dari sekian banyak pilihan, telur orak-arik (scrambled eggs) dan roti panggang selai kacang (peanut butter toast) sering kali menjadi menu andalan karena praktis dan lezat. Namun, jika keduanya diadu, menu mana yang sebenarnya lebih bersahabat untuk kestabilan gula darah?

Melansir EatingWell, kedua menu sarapan favorit ini ternyata memiliki cara kerja yang berbeda di dalam tubuh. Berikut adalah perbandingannya untuk membantu kamu menentukan pilihan sarapan pagi ini.

Telur Orak-Arik: Sang Juara Tanpa Karbohidrat

Buat kamu yang sangat ketat menjaga gula darah, telur orak-arik bisa dibilang sebagai pilihan yang paling aman. Mengapa demikian? Kuncinya ada pada absennya karbohidrat.

Telur merupakan sumber protein dan lemak sehat yang padat gizi. Karena hampir tidak mengandung karbohidrat sama sekali, mengonsumsi telur tidak akan memicu lonjakan gula darah di dalam tubuh. Selain itu, kandungan protein yang tinggi terbukti ampuh membuat perut merasa kenyang lebih lama.

Agar nutrisinya semakin kaya, para ahli gizi menyarankan untuk menambahkan sayuran ke dalam adonan telur. Campuran bayam, potongan tomat, atau jamur tidak hanya menambah cita rasa, tetapi juga menyumbang serat yang sangat baik untuk pencernaan.

Roti Panggang Selai Kacang: Kombinasi Penyeimbang

Roti selai kacang. (Foto: dok Magnific)

Berbeda dengan telur, roti panggang selai kacang tentu mengandung karbohidrat yang berasal dari roti. Secara alami, karbohidrat ini akan dipecah menjadi gula oleh tubuh. Namun, kamu tak perlu khawatir.

Lemak sehat dan protein yang terkandung di dalam selai kacang bertindak sebagai "rem" alami. Keduanya bekerja memperlambat proses pencernaan karbohidrat tersebut. Hasilnya, gula darah akan naik secara perlahan dan bertahap, bukan melonjak secara tiba-tiba.