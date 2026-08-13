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Potret Lucu Ahyeon BABYMONSTER Pakai Gaun Terbalik Pemberian Fans, Dikira Modelnya Begitu

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |12:05 WIB
Potret Lucu Ahyeon BABYMONSTER Pakai Gaun Terbalik Pemberian Fans, Dikira Modelnya Begitu
Ahyeon BABYMONSTER pakai dress kebalik. (Foto: Instagram/@k_popersindo)
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ADA saja tingkah lucu yang dilakukan Ahyeon BABYMONSTER. Kali ini, dia jadi sorotan karena pakai gaun terbalik.

Menariknya, gaun itu ternyata pemberian dari fans. Ahyeon BABYMONSTER pun mengaku tak mengetahui salah mengenakan gaun tersebut karena disangkanya memang modelnya seperti itu.

Ahyeon BABYMONSTER

1. Ahyeon BABYMONSTER Salah Pakai Gaun

Ahyeon BABYMONSTER sukses bikin penggemar ketawa. Idol kelahiran 2007 itu ternyata pernah mengenakan sebuah gaun secara terbalik tanpa menyadarinya.

Yang lebih kocak, gaun tersebut merupakan hadiah dari seorang penggemar. Dilansir dari akun Instagram @ahyeon_fans, penggemar yang memberikan gaun itu bertanya langsung kepada Ahyeon mengapa ia mengenakan dress tersebut secara terbalik.

Contoh pemakaian dress Ahyeon BABYMONSTER yang benar
Contoh pemakaian dress Ahyeon BABYMONSTER yang benar

Pertanyaan tersebut rupanya membuat Ahyeon kaget. Pasalnya, dia baru menyadari bahwa selama ini ia salah memakai gaun tersebut.

Alih-alih langsung menyadari kesalahannya, Ahyeon justru mengaku bahwa dirinya benar-benar tidak tahu. Ia mengira posisi gaun yang dikenakannya memang sudah sesuai dengan cara pemakaian yang seharusnya.

 

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