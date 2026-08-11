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Bukan Sekadar Mendengar, Ini 5 Cara Buat Anak Nyaman Bercerita kepada Orangtua

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |08:05 WIB
Bukan Sekadar Mendengar, Ini 5 Cara Buat Anak Nyaman Bercerita kepada Orangtua
Ibu dan anak. (Foto: Freepik)
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MENJADI orangtua adalah perjalanan yang dipenuhi cinta, kebahagiaan, sekaligus berbagai tantangan. Salah satu aspek terpenting dalam membesarkan anak adalah membangun komunikasi yang terbuka dan jujur.

Komunikasi yang efektif dapat menumbuhkan kepercayaan, mempererat hubungan, serta membantu anak mengembangkan kecerdasan emosional. Namun, di tengah kehidupan yang serbacepat dan perkembangan dunia digital saat ini, banyak orangtua kesulitan membangun komunikasi yang bermakna dengan anak.

ibu dan anak (Freepik)

Mengapa Komunikasi Terbuka Penting?

Komunikasi terbuka merupakan fondasi hubungan yang kuat antara orang tua dan anak. Ketika anak merasa didengar dan dipahami, mereka akan lebih mudah menceritakan pikiran, perasaan, maupun kekhawatiran yang mereka alami.

Hal ini dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri, harga diri, serta kemampuan anak dalam mengambil keputusan. Menerapkan pola asuh yang penuh kesadaran berarti memprioritaskan komunikasi yang sehat agar anak merasa aman untuk mengungkapkan diri tanpa takut dihakimi atau dihukum.

Dilansir dari Excellence Project, berikut 5 cara buat anak nyaman bercerita kepada orangtua:

1. Ciptakan Lingkungan yang Aman dan Bebas dari Judge

Anak membutuhkan rasa aman sebelum mereka bersedia terbuka mengenai pikiran dan perasaannya. Untuk membangun kepercayaan dengarkan anak secara aktif tanpa menyela atau langsung mengambil kesimpulan.

Selain itu, orangtua juga harus hindari reaksi berlebihan ketika anak menceritakan sesuatu yang sulit. Yakinkan anak bahwa perasaan dan pendapatnya tetap berharga, meskipun Anda tidak selalu setuju.

Terakhir yang terpenting, jaga kerahasiaan cerita mereka, kecuali menyangkut keselamatan atau keamanan anak. Ketika anak merasa tidak akan dikritik atau dihukum karena berkata jujur, mereka akan lebih berani berkomunikasi secara terbuka.

2. Berikan Contoh yang Baik

Anak mempelajari cara berkomunikasi dengan mengamati perilaku orangtuanya. Karena itu, tunjukkan komunikasi seperti apa yang ingin orangtua lihat dari mereka.

Salah satu caranya adalah mengungkapkan pikiran dan perasaan secara jujur dan penuh hormat, mengakui kesalahan dan meminta maaf ketika diperlukan, dan menunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari dengan orang lain. Ketika anak melihat orangtuanya terbiasa berkomunikasi secara terbuka dan penuh penghargaan, mereka akan lebih mungkin meniru kebiasaan tersebut.

 

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