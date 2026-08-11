Makin Mesra, Potret Cantik Inka Andestha Hadiri Ulang Tahun Diva Azzura Bareng Pratama Arhan

PENAMPILAN Inka Andestha curi perhatian saat hadiri ulang tahun kekasih Na Daehoon, Diva Azzura. Dia terlihat tampil mesra bareng Pratama Arhan.

Dalam momen tersebut, Inka tampil cantik dan anggun. Penampilannya pun dipuji sang kekasih, pesepakbola Pratama Arhan, dan juga netizen.

1. Inka Andestha Hadiri Ulang Tahun Diva Azzura

Diketahui, Diva Azzura baru saja berulang tahun pada awal Agustus 2026 kemarin. Dia pun merayakan ulang tahun ke-24 ini dengan menggelar pesta megah.

Sejumlah rekan yang berprofesi sebagai selebgram pun diundangnya. Selain Inka, ada juga sosok Hanum Mega.

Kehadiran Inka Andestha di acara itu pun jadi sorotan besar. Apalagi, dia datang ditemani oleh Pratama Arhan.