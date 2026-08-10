Viral! Balita Dilempar Batu oleh ODGJ saat Makan di Warung Bakso

JAKARTA - Viral seorang balita menjadi korban pelemparan batu oleh seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa saat sedang makan di sebuah warung bakso di Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Peristiwa tersebut kemudian mendapat penanganan dari sejumlah pihak setempat.

Kejadian itu berlangsung di Bakso Terbit Selera yang berada di Jalan Lintas Timur, Desa Mulyosari. Korban dilaporkan mengalami luka akibat terkena lemparan batu dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.

Melansir akun tiktok agustinawulandari71, menindaklanjuti kejadian tersebut, Camat Pasir Sakti berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menangani pria yang diduga mengalami gangguan jiwa (ODGJ) tersebut. Salah satu rencana penanganan adalah merujuknya ke RS Aulia Rahman untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Ditangani Polisi

Penanganan juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepala seksi kesejahteraan sosial (Kasi Kesos) beserta staf, Puskesmas, dan pihak kepolisian setempat.

Pihak kepolisian kemudian mengamankan pria tersebut ke Polsek. Sementara itu, tenaga kesehatan dari Puskesmas memberikan obat penenang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang bersangkutan.