Jangan Cuma Pakai Skincare, 8 Makanan Ini Juga Bikin Kulit Cerah dan Sehat

JAKARTA - Punya kulit yang sehat dan glowing ternyata bukan cuma soal rajin pakai skincare. Apa yang dimakan setiap hari juga punya pengaruh besar terhadap kondisi kulit.

Dilansir dari The Standard, menurut ahli gizi, mencukupi asupan nutrisi yang tepat bisa membantu menjaga kulit tetap lembap, kenyal, dan tampak lebih cerah.

Berikut delapan makanan yang direkomendasikan ahli gizi untuk menutrisi kulit dari dalam.

1. Blueberry

Blueberry kaya akan antioksidan, terutama antosianin, yang membantu melindungi sel kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Buah ini juga dapat membantu memperlambat tanda-tanda penuaan dini sehingga kulit terlihat lebih segar.

2. Telur

Telur mengandung protein berkualitas tinggi yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk kolagen, yaitu protein yang menjaga kulit tetap kencang dan elastis. Selain itu, telur juga mengandung biotin yang baik untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku.

3. Kiwi