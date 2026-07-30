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Jangan Makan Leci saat Perut Kosong! Ini Alasannya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |08:02 WIB
Jangan Makan Leci saat Perut Kosong! Ini Alasannya
Buah leci. (Foto: dok Magnific/jcomp)
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JAKARTA - Makan leci saat cuaca panas tentu saja menyegarkan. Buahnya yang manis dan berair ini jadi favorit semua orang. 

Tapi, siapa sangka buah favorit ini ternyata menyimpan risiko kesehatan yang lumayan serius. Dilansir The Standard, Pusat Keamanan Pangan Hong Kong (CFS) mengimbau agar tidak makan leci berlebihan, dan sangat dilarang memakannya saat perut masih kosong.

Sebelumnya, isu hipoglikemia atau gula darah turun drastis akibat konsumsi leci pernah terjadi di daerah-daerah penghasil utamanya seperti Tiongkok dan India. Jadi, walau buah ini enak, tetap saja harus memakannya dengan aman agar tetap sehat.

Makan Leci saat Perut Kosong Bisa Picu Hipoglikemia 

Banyak yang salah paham dan mengira karena kandungan gulanya tinggi, leci cuma bakal menaikkan gula darah. Faktanya, yang terjadi malah bisa sebaliknya. Kalau kamu mengalami hipoglikemia akibat kebanyakan makan leci, gejala ringannya bisa berupa pusing, mual, sakit perut, sampai diare. 

Kalau sudah parah, efeknya bisa memicu kejang, tekanan darah anjlok tiba-tiba, koma, bahkan kematian. Penelitian medis gabungan dari AS dan India menemukan kalau leci mengandung dua bahan kimia alami, yaitu hypoglycin A dan methylenecyclopropylglycine (MCPG).

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