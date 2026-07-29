Mengenal Wisata Medis di Indonesia, Ada Dimana Saja?

JAKARTA - Indonesia memiliki kekayaan alam, keberagaman budaya, letak strategis, dan tenaga kesehatan yang terampil. Semua ini merupakan modal besar bagi Indonesia untuk menjadi salah satu pusat wisata medis utama di Asia.

Sayangnya, potensi besar ini belum dimaksimalkan. Negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan India telah berhasil meraup pendapatan hingga miliaran dolar dari sektor ini. Padahal Indonesia juga bisa memaksimalkan sektor ini.

Apa Itu Wisata Medis?

Wisata medis tak hanya sebatas pengobatan saat sakit, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas:

1. Pencegahan Sejak Dini: Pemeriksaan kesehatan menyeluruh (medical check-up), deteksi dini penyakit, dan konsultasi gaya hidup.

2. Peningkatan Kebugaran: Program pengaturan berat badan, peningkat vitalitas, dan retret kebugaran.