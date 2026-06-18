Diam-Diam 5 Kebiasaan Buruk Ini Merusak Tubuh

JAKARTA - Sejumlah kebiasaan yang kerap dianggap sepele ternyata dapat berdampak besar terhadap kesehatan jika dilakukan terus-menerus. Bahkan, efeknya sering kali baru terasa saat seseorang memasuki usia 40 tahun atau lebih, ketika risiko berbagai penyakit kronis mulai meningkat.

Perawat bernama Rizal melalui akun X @afrkml mengungkapkan lima kebiasaan yang menurutnya paling sering menjadi pemicu berbagai masalah kesehatan serius apabila tidak segera diperbaiki.

“TOP 5 kebiasaan buruk yang paling merusak tubuh kita!” tulis Rizal.

Kebiasaan pertama adalah terlalu sering mengonsumsi makanan ultra-proses atau ultra-processed food (UPF), seperti nugget, sosis, ham, makanan tinggi gula, hingga gorengan. Menurutnya, makanan jenis ini tidak harus dihindari sepenuhnya, tetapi konsumsinya perlu dibatasi.

“Bukan berarti enggak boleh makan begituan sama sekali, tetapi dibatasi saja 2–3 kali sebulan,” tulisnya.

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