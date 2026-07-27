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Rambut Sering Patah? Yuk, Kenali Penyebab dan Cara Merawatnya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |20:00 WIB
Rambut Sering Patah? Yuk, Kenali Penyebab dan Cara Merawatnya
Ilustrasi rambut patah. (Foto: dok Magnific/user18526052)
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JAKARTA - Masalah rambut patah sering dialami perempuan. Padahal setiap perempuan ingin punya rambut indah dan tak mudah patah. 

Sebenarnya apa sih penyebab rambut patah? Lalu, bagaimana cara perawatannya? Rambut bisa patah ketika lapisan pelindung di bagian luarnya (kutikula) rusak dan terkelupas.

Melansir Healthline, berikut adalah sebab rambut patah dan cara mengatasinya:

Kebiasaan dan Perawatan Rambut

1. Kekeringan: Cuaca kering atau mencuci rambut dengan air yang terlalu panas bisa menghilangkan kelembaban rambut. Kamu bisa gunakan air hangat (bukan panas) saat keramas, dan jangan pernah lewatkan penggunaan kondisioner atau masker rambut.

2. Alat Penata Rambut yang Panas: Terlalu sering memakai catokan atau hair dryer bisa langsung merusak kutikula. Jadi, istirahatkan rambut dari alat bersuhu panas setidaknya seminggu sekali, dan selalu gunakan semprotan pelindung panas (heat protectant) sebelum styling.

3. Terlalu Sering Terkena Bahan Kimia (Over-processing): Mewarnai rambut, smoothing, atau perming memang membuat rambut terlihat bagus di awal, tapi kalau keseringan akan membuat batang rambut hancur. Untuk mengatasinya, beri jeda 8–10 minggu untuk setiap sesi bahan kimia.

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