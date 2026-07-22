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Kenali Olahraga Ekstrem sambil Nikmati Wisata Alam Penuh Tantangan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |07:00 WIB
Kenali Olahraga Ekstrem sambil Nikmati Wisata Alam Penuh Tantangan
Arung Jeram. (Foto: dok Magnific/vecstock)
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JAKARTA - Bosan dengan olahraga yang itu-itu saja? Kalau jogging di taman atau angkat beban di pusat kebugaran sudah terasa kurang menantang, mungkin ini saatnya kamu melirik sesuatu yang beda.

Ya, olahraga ekstrem bisa jadi aktivitas baru untuk kamu yang suka memacu adrenalin, pastinya kamu juga sekalian bisa berwisata sambil menikmati alam.

Namun, satu hal yang pasti: olahraga ekstrem bukan sekadar soal modal nekat atau ingin terlihat keren. Ada risiko nyata di baliknya. Oleh karena itu, persiapannya harus benar-benar matang. Yuk, kita kenali beberapa macam olahraga ekstrem yang populer serta persiapan yang pantang kamu lewatkan.

1. Panjat Tebing (Rock Climbing)

panjat tebing
Panjat tebing. (Foto: dok Magnific)

Panjat tebing adalah olahraga yang menuntut kekuatan fisik, fleksibilitas, dan ketajaman otak untuk mencari pijakan serta pegangan yang tepat. Olahraga ini bisa dilakukan di tebing buatan (indoor) maupun tebing alam.

Sebelum mencobanya, fokus pada latihan kekuatan otot lengan, jari, dan inti tubuh (core). Tebing menuntut fleksibilitas tubuh yang tinggi, jadi pastikan otot tidak kaku sebelum memanjat.

      
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