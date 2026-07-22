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Profil Jesslyn Wijaya Lay, Atlet Golf yang Diduga Diculik oleh Lima Pria

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |23:01 WIB
Profil Jesslyn Wijaya Lay, Atlet Golf yang Diduga Diculik oleh Lima Pria
Jesslyn Wijaya. (Foto: dok Instagram/jesswijgolf)
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JAKARTA - Jesslyn Wijaya Lay adalah seorang atlet golf putri asal Indonesia. Ia aktif mengikuti berbagai turnamen golf serta kejuaraan antarklub. Jesslyn merupakan anak dari pengusaha Pontu Wijaya. Ia juga memiliki aktivitas di bidang bisnis.

Berdasarkan info dari Instagram pribadinya, Jesslyn mulai bermain golf pada pertengahan 2021. Sejak itu, ia giat berlatih hingga kemampuannya semakin meningkat dan sukses ikut kompetisi kejuaraan golf.

Torehkan Prestasi Membanggakan

Jesslyn pernah menorehkan gelar Best Nett Overall (BNO) Regular dalam turnamen bulanan yang diselenggarakan oleh Chemical Golf Club di Rainbow Hills Golf Club pada Juni 2023. Chemical Golf Club dikenal sebagai salah satu komunitas golf terbesar di Asia Tenggara. Tentu saja, pencapaian tersebut jadi jejak karier yang membanggakan, karena mampu mengungguli peserta lain di kategori umum. 

Kronologi Dugaan Penculikan

Dugaan penculikan menimpa atlet golf putri Jesslyn Wijaya Lay yang hilang kontak setelah menghadiri ulang tahun sang nenek di sebuah restoran di Jakarta Pusat, Senin, 13 Juli 2026 silam. Kuasa Hukum keluarga, Andi Darti menuturkan, Jesslyn menerima undangan acara ulang tahun tersebut dari tantenya. Ia menambahkan, saat itu Jeslyn diminta untuk membawakan kue ulang tahun.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan pihak keluarga, peristiwa dugaan penculikan terjadi saat Jesslyn secara tiba-tiba ditutup matanya. Korban kemudian diangkat oleh pria berbadan besar menuju sebuah mobil berwarna hitam. Sejak saat itu, korban tidak dapat dihubungi oleh teman maupun keluarganya. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (13/7/2026) malam.

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