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HOME WOMEN LIFE

Viral! Pria Terbawa Kereta pada 1993 Akhirnya Bertemu Lagi dengan Ibu Berkat Denah dari Ingatan Masa Kecil

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |06:05 WIB
Viral! Pria Terbawa Kereta pada 1993 Akhirnya Bertemu Lagi dengan Ibu Berkat Denah dari Ingatan Masa Kecil
Pria berpisah 33 tahun. (Foto: Instagram/@sukabumiupdate)
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SEBUAH kisah viral di media sosial yang bikin haru. Pasalnya, ada seorang pria yang hilang karena terbawa kereta pada 1993 akhirnya bisa bertemu lagi dengan keluarga.

Pertemuan terjadi setelah pria tersebut terpisah selama 33 tahun lamanya. Kini, dia bisa berkumpul lagi dengan keluarga berbekal denah yang dibuatnya dengan mengandalkan ingatan di masa kecil.

zainuddin

1. Pria Terbawa Kereta

Dilansir dari akun Instagram @sukabumiupdate, kisah haru datang dari seorang pria asal Jawa Tengah. Setelah terpisah dari keluarganya selama puluhan tahun, pria tersebut akhirnya berhasil kembali menemukan keluarganya berkat bantuan netizen dan sebuah denah yang dibuat berdasarkan ingatan masa kecilnya.

Kisah ini bermula pada 1993, ketika pria bernama Zainuddin tersebut masih kecil. Dia mengalami kejadian tak terduga.

Zainuddin terbawa kereta hingga pemberhentian terakhir, yaitu Stasiun Jakarta Kota. Karena masih kecil dan tidak mengetahui cara untuk kembali pulang, ia pun akhirnya terpisah dari keluarganya.

Meski waktu terus berlalu, kenangan tentang rumah dan keluarganya tidak pernah benar-benar hilang. Zainuddin masih menyimpan potongan ingatan masa kecil yang kemudian menjadi petunjuk penting dalam pencarian keluarganya.

 

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