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Jangan FOMO Lari Jarak Jauh Tanpa Latihan Rutin, Dokter Ungkap Risikonya!

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |07:02 WIB
Jangan FOMO Lari Jarak Jauh Tanpa Latihan Rutin, Dokter Ungkap Risikonya!
Ilustrasi lari jarak jauh. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Tren gaya hidup sehat dengan berolahraga saat ini mulai banyak digemari oleh berbagai kalangan. Namun terkadang banyak orang yang justru fomo dan langsung melakukan olahraga dengan tensi yang cukup tinggi sebagai bahan flexing atau ingin terlihat bahwa fisiknya kuat.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Bobby Arfhan Anwar dalam podcast yang diunggah di channel YouTube milik Raditya Dika mengatakan, berolahraga dengan tensi tinggi secara sekaligus tanpa fisik yang terbiasa dengan latihan sebelumnya justru bisa berbahaya bagi kesehatan jantung. 

“Karena banyak yang fomo sekarang, ada yang langsung lari 5 kilometer, 10 kilometer, bahkan maraton. Padahal itu bahaya,” kata dr. Bobby, dikutip Minggu (18/7/2026).

Ia menjelaskan, jantung saat berolahraga dengan tensi yang tinggi, maka ia juga harus dalam kondisi yang sudah terbiasa dengan hal tersebut. Oleh karena itu, masyarakat disarankan agar melakukan olahraga atau latihan fisik secara bertahap, apalagi jika memulai olahraga dari nol.

“Enggak boleh, karena jantung itu sifatnya pembiasaan. Jadi buat teman-teman yang mulai gaya ingin hidup sehat, start slow aja, tapi konsisten,” ucapnya.

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