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Viral! Ibu-Ibu Rela Makan Sambil Berdiri demi Enggak Ketinggalan Lihat Orang Berantem di Jalan

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |06:05 WIB
Viral! Ibu-Ibu Rela Makan Sambil Berdiri demi Enggak Ketinggalan Lihat Orang Berantem di Jalan
Makan sambil nonton orang berantem. (Foto: Instagram/@directun)
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SEBUAH video viral di media sosial yang memperlihatkan aksi unik seorang ibu-ibu di tengah keramaian. Hal unik dilakukan ibu tersebut saat jalanan ramai karena tengah ada cekcok.

Bak orang yang tak mau ketinggalan momen, ibu itu rela makan sambil berdiri. Bahkan, dia tetap menyantap makanan dengan lahap.

Makan sambil nonton orang berantem

1. Rela Makan Sambil Berdiri

Dalam video yang beredar di media sosial, alih-alih pergi saat melihat keributan di jalan, seorang wanita justru memilih tetap berada di lokasi sambil menikmati makanannya. Hal ini dilakukan tidak ketinggalan menyaksikan kejadian tersebut.

Ibu-ibu itu terlihat memegang semangkuk mie. Dia tetap makan dengan lahapp meski sambil berdiri di tengah suasana yang ramai. Di hadapannya, beberapa orang tampak terlibat cekcok sehingga menarik perhatian warga sekitar.

Bukannya menjauh, wanita itu justru terlihat santai dan fokus memperhatikan situasi. Ia tetap melanjutkan makan sambil menjadi penonton hingga keributan tersebut selesai. Video ini diketahui terjadi di China.

 

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