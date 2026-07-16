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Benarkah Pria Lebih Sering Menangis Karena Pertandingan Sepak Bola Dibanding Putus Cinta?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |07:04 WIB
Benarkah Pria Lebih Sering Menangis Karena Pertandingan Sepak Bola Dibanding Putus Cinta?
Benarkah Pria Lebih Sering Menangis Karena Pertandingan Sepak Bola Dibanding Putus Cinta? (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Bagi sebagian pria, sepak bola bukan sekadar olahraga. Pertandingan di lapangan hijau dapat membangkitkan emosi yang begitu kuat hingga memicu air mata, bahkan lebih sering dibandingkan saat mengalami patah hati.

Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa pria memiliki kemungkinan empat kali lebih besar menangis karena pertandingan sepak bola daripada akibat putus cinta. Temuan ini tidak hanya menunjukkan besarnya pengaruh olahraga terhadap emosi, tetapi juga menggambarkan bagaimana laki-laki mengekspresikan perasaannya di tengah norma sosial yang berlaku.

Sepak Bola Menjadi Bagian dari Identitas

Melansir laman Periskopi, banyak penggemar menganggap klub sepak bola sebagai bagian dari jati diri mereka. Dukungan terhadap sebuah tim tidak hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga berkaitan dengan rasa memiliki terhadap komunitas yang memiliki tujuan dan kecintaan yang sama.

Warna kebesaran klub, lagu kebanggaan, hingga tradisi suporter menciptakan ikatan emosional yang kuat. Ketika tim kesayangan bertanding, tubuh juga merespons melalui peningkatan hormon seperti adrenalin dan dopamin yang membuat setiap momen terasa lebih intens.

Karena itu, kemenangan dramatis, kekalahan menyakitkan, atau gol di menit-menit akhir dapat memunculkan ledakan emosi yang berujung pada tangisan. Bagi para pendukung, air mata tersebut bukanlah simbol kelemahan, melainkan bentuk kesetiaan dan kecintaan terhadap tim yang mereka bela.

Mengapa Lebih Mudah Menangis Saat Menonton Sepak Bola?

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