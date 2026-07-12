Riset: Kesepian Bisa Tingkatkan Risiko Kematian hingga 32 Persen

KESEPIAN sering dianggap hanya beri dampak terhadap emosional seseorang. Padahal ternyata, kesepian juga bisa memberi dampak lebih dari hal itu.

Menurut penelitian, rasa kesepian disebut dapat meningkatkan risiko kematian. Bahkan, angka tingkat kematian itu hingga mencapai 32 persen!

1. Kesepian Tingkatkan Risiko Kematian

Dokter Adam Prabata melaui cuitannya di X membagikan fakta menarik mengenai dampak kesepian terhadap kesehatan. Menurut dr Adam, banyak orang menganggap kesepian hanya berkaitan dengan perasaan.

Padahal, sejumlah penelitian menunjukkan kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap kesehatan fisik.

“Kita sering nganggep kesepian itu cuma masalah perasaan. Tapi ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa kesepian atau kurangnya koneksi sosial ternyata berasosiasi dengan risiko kematian yang lebih tinggi,” tulis Adam.

dr. Adam menjelaskan temuan tersebut berasal dari sebuah meta-analisis yang merangkum 90 studi kohort dengan melibatkan lebih dari 2,2 juta partisipan. Berdasarkan hasil penelitian, orang yang mengalami isolasi sosial memiliki risiko kematian sekitar 32 persen lebih tinggi dibanding mereka yang memiliki hubungan sosial yang baik.

Sementara itu, orang yang merasa kesepian memiliki risiko kematian sekitar 14 persen lebih tinggi. Isolasi sosial juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko kematian akibat penyakit jantung dan kanker.