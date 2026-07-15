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Rajin Minum Kopi Ternyata Bisa Jaga Kesehatan Hati, Ini Penjelasannya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |08:11 WIB
Rajin Minum Kopi Ternyata Bisa Jaga Kesehatan Hati, Ini Penjelasannya
Rajin Minum Kopi Ternyata Bisa Jaga Kesehatan Hati, Ini Kata Penelitian (Foto: Freepik)
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JAKARTAKopi tidak hanya membantu mengusir kantuk, tetapi juga disebut dapat memberikan manfaat bagi kesehatan hati. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi secara rutin berkaitan dengan risiko yang lebih rendah terhadap berbagai penyakit hati, mulai dari perlemakan hati, sirosis, hingga kanker hati.

Temuan terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Clinical Gastroenterology and Hepatology semakin memperkuat anggapan tersebut. Dalam penelitian yang melibatkan hampir 355 ribu orang dewasa dari basis data UK Biobank, peneliti menemukan bahwa peminum kopi memiliki risiko lebih rendah mengalami gangguan hati dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsi kopi.

Kopi Dikaitkan dengan Risiko Penyakit Hati yang Lebih Rendah

Selama masa pemantauan sekitar 13 tahun, para peneliti mengamati perkembangan kesehatan peserta yang awalnya tidak memiliki riwayat kanker hati maupun sirosis, demikian dilansir dari laman Prevention.

Hasilnya menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi lima cangkir kopi atau lebih setiap hari memiliki:

  • Risiko sirosis sekitar 32 persen lebih rendah.
  • Risiko kanker hati turun hingga 47 persen.
  • Risiko kematian akibat penyakit hati berkurang sekitar 42 persen.

Selain itu, kelompok peminum kopi juga memiliki kadar lemak hati, jaringan parut (fibrosis), serta penanda peradangan yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak minum kopi.

Menariknya, manfaat tersebut juga terlihat pada orang yang hanya mengonsumsi satu hingga dua cangkir kopi setiap hari. Namun, berdasarkan hasil penelitian, manfaat optimal tampak pada konsumsi sekitar tiga hingga empat cangkir per hari.

Bukan Hanya Karena Kandungan Kafein

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