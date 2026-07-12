Resep Jasmine Milk Tea yang Lagi Hits, Harum Melati dan Creamy!

JASMINE milk tea menjadi salah satu minuman yang banyak digemari karena perpaduan aroma teh melati yang khas dengan rasa susu yang lembut dan creamy. Minuman ini sering ditemukan di berbagai toko minuman, tetapi ternyata bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang sederhana.

Kunci utama jasmine milk tea terletak pada kualitas teh melati yang digunakan. Aroma bunga yang harum akan memberikan cita rasa khas, sementara campuran susu membuat minuman terasa lebih lembut dan nikmat.

1. Resep Jasmine Milk Tea

Bahan-bahan:

2 sendok teh teh melati (jasmine tea) atau 2 kantong teh melati

200 ml air panas

150 ml susu full cream

2–3 sendok makan susu evaporasi (opsional untuk rasa lebih creamy)

1–2 sendok makan gula cair sesuai selera

Es batu secukupnya

Topping tambahan (opsional):

Boba pearl

Jelly kelapa

Grass jelly

Pudding

2. Cara Membuat Jasmine Milk Tea:

Seduh teh melati dengan air panas selama sekitar 3–5 menit hingga aroma tehnya keluar. Hindari menyeduh terlalu lama agar rasa teh tidak menjadi pahit.

Saring teh, kemudian tambahkan gula cair saat teh masih hangat agar lebih mudah tercampur.

Siapkan gelas berisi es batu.

Tuangkan teh melati, susu full cream, dan susu evaporasi ke dalam gelas.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

Tambahkan topping favorit sesuai selera.