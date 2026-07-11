5 Rekomendasi Menu Sarapan yang Bagus Buat Kesehatan Usus

JAKARTA – Sarapan tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi untuk memulai hari, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Memilih menu yang kaya serat, protein, lemak sehat, serta prebiotik dapat membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di usus dan mendukung kesehatan saluran cerna.

Selama ini, yogurt kerap menjadi pilihan utama karena mengandung probiotik yang baik untuk usus. Namun, bagi orang yang tidak menyukai rasanya atau tidak dapat mengonsumsi produk susu, masih banyak pilihan makanan lain yang tak kalah bermanfaat untuk kesehatan pencernaan.

Berikut lima menu sarapan yang bisa menjadi alternatif selain yogurt:

1. Alpukat

Alpukat kaya akan serat, lemak tak jenuh, dan antioksidan. Kandungan tersebut dapat membantu meningkatkan keragaman bakteri baik di usus sekaligus menjaga kesehatan saluran pencernaan.

Buah ini dapat dinikmati sebagai olesan roti gandum, campuran smoothie, maupun pelengkap telur saat sarapan.

2. Chia seed