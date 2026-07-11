Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Rekomendasi Menu Sarapan yang Bagus Buat Kesehatan Usus

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |07:09 WIB
5 Rekomendasi Menu Sarapan yang Bagus Buat Kesehatan Usus
5 Rekomendasi Menu Sarapan yang Bagus Buat Kesehatan Usus (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Sarapan tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi untuk memulai hari, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Memilih menu yang kaya serat, protein, lemak sehat, serta prebiotik dapat membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di usus dan mendukung kesehatan saluran cerna.

Selama ini, yogurt kerap menjadi pilihan utama karena mengandung probiotik yang baik untuk usus. Namun, bagi orang yang tidak menyukai rasanya atau tidak dapat mengonsumsi produk susu, masih banyak pilihan makanan lain yang tak kalah bermanfaat untuk kesehatan pencernaan.

Berikut lima menu sarapan yang bisa menjadi alternatif selain yogurt:

1. Alpukat

Alpukat kaya akan serat, lemak tak jenuh, dan antioksidan. Kandungan tersebut dapat membantu meningkatkan keragaman bakteri baik di usus sekaligus menjaga kesehatan saluran pencernaan.

Buah ini dapat dinikmati sebagai olesan roti gandum, campuran smoothie, maupun pelengkap telur saat sarapan.

2. Chia seed

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/298/3224054/sarapan-U6zJ_large.jpg
Skip Sarapan Bisa Tingkatkan Risiko Prediabetes, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/298/3222348/ubi_cilembu-PNd9_large.jpg
Rekomendasi Menu Sarapan Paling Baik Sebelum Olahraga Ala Menkes Budi: Pisang dan Ubi Cilembu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/298/3221618/menkes_budi_gunadi_sadikin-ovFs_large.jpg
Rating Sarapan Sehat Ala Menkes Budi: Rebus-rebusan Paling Direkomendasikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/298/3216019/sarapan-8MCm_large.jpg
7 Ide Sarapan Tinggi Protein Selain Telur, Cocok untuk Diet Sehat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/298/3210755/pisang-036F_large.jpg
5 Buah yang Cocok untuk Sarapan Sehat dan Praktis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/298/3197013/sarapan-aXhC_large.jpg
Sarapan Smoothie Belum Tentu Sehat, Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement