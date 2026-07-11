4 Zodiak Paling Beruntung pada Juli 2026, Ada Kesempatan Emas hingga Karier Melesat

JAKARTA – Memasuki Juli 2026, sejumlah zodiak diprediksi akan menikmati energi positif yang membawa peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari karier, hubungan, hingga pengembangan diri, bulan ini disebut menjadi momentum bagi beberapa orang untuk meraih kemajuan yang telah lama dinantikan.

Mengutip your tango, astrolog Evan Nathaniel Grim, ada empat zodiak yang diperkirakan akan merasakan keberuntungan lebih besar sepanjang Juli. Berikut ulasannya.

Zodiak yang Beruntung di Juli 2026

1. Scorpio

Setelah melalui periode yang penuh kerja keras, Scorpio diprediksi mulai memetik hasil dari usaha yang telah dilakukan. Dedikasi yang selama ini diberikan berpotensi mendapat apresiasi dari lingkungan sekitar, terutama di dunia pekerjaan.

Menurut Grim, energi yang hadir bulan ini mendorong Scorpio untuk melangkah dengan rasa percaya diri dan pola pikir yang lebih positif. Sikap optimistis diyakini membuka peluang menuju pencapaian yang lebih besar.