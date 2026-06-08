3 Zodiak yang Beruntung di Juni 2026, Paling Cuan!

JAKARTA – Sejumlah astrolog memprediksi periode hingga akhir Juni 2026 menjadi momen yang membawa peluang finansial bagi beberapa zodiak. Menjelang perpindahan Jupiter dari Cancer ke Leo pada 30 Juni, energi astrologi ini diyakini dapat membuka kesempatan baru terkait pendapatan, karier, hingga sumber rezeki tak terduga.

Meski ramalan zodiak bersifat hiburan dan tidak dapat dijadikan acuan pasti, ada tiga zodiak yang disebut berpotensi menikmati keberuntungan dalam urusan keuangan sepanjang sisa bulan ini.

Zodiak yang Beruntung di Juni 2026

1. Scorpio

Scorpio diprediksi memasuki fase yang lebih positif setelah menghadapi berbagai tantangan sejak awal tahun. Dalam beberapa pekan ke depan, peluang finansial disebut semakin terbuka lebar.

Keuntungan tersebut bisa datang dari berbagai sumber, mulai dari peningkatan penghasilan di tempat kerja, bonus, hingga pemasukan tak terduga seperti warisan atau pengembalian dana. Dukungan dari orang-orang di sekitar juga dinilai berperan dalam membantu Scorpio memperkuat kondisi keuangannya.

2. Libra

Libra disebut berpotensi merasakan peningkatan pemasukan tanpa harus menambah beban kerja secara signifikan. Usaha dan kemampuan yang selama ini ditunjukkan mulai mendapat pengakuan dari lingkungan profesional.