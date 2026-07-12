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5 Zodiak Paling Penyabar, Taurus Paling Teratas!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |13:05 WIB
5 Zodiak Paling Penyabar, Taurus Paling Teratas!
Zodiak penyabar. (Foto: Freepik)
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SETIAP orang memiliki tingkat kesabaran yang berbeda-beda. Dalam astrologi, ada beberapa zodiak yang dikenal mampu menghadapi berbagai situasi dengan tenang, sementara yang lain cenderung ingin segala sesuatunya berjalan cepat.

Meski astrologi bukan dasar ilmiah untuk menilai kepribadian seseorang, karakter setiap zodiak kerap menjadi hiburan sekaligus bahan perbincangan. Lantas, apa saja zodiak yang paling penyabar?

sabar

Dilansir dari Vogue India, berikut 5 zodiak paling penyabar

1. Taurus

Taurus menempati posisi teratas sebagai zodiak paling penyabar. Zodiak berelemen tanah ini dikenal tenang, tidak terburu-buru, dan menikmati setiap proses dalam hidup.

Taurus cenderung tidak mudah terpancing emosi. Zodiak ini juga mampu menunggu hasil dengan sabar.

2. Pisces

Kemudian, ada Pisces. Orang berzodiak Pisces memiliki sifat penuh empati dan toleransi.

Pisces lebih memilih memahami keadaan daripada bereaksi secara berlebihan. Alhasil, mereka tidak mudah terpancing oleh hal-hal sepele.

 

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Topik Artikel :
Taurus Penyabar Sabar Zodiak
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