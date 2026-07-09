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Viral! Perempuan Berwajah Mirip Erling Haaland, Sempat Tak Suka Dibilang Kembaran sang Bintang Piala Dunia 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |06:05 WIB
Viral! Perempuan Berwajah Mirip Erling Haaland, Sempat Tak Suka Dibilang Kembaran sang Bintang Piala Dunia 2026
Perempuan mirip Erling Haaland. (Foto: Instagram)
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VIRAL di media sosial seorang perempuan yang punya wajah mirip Erling Haaland. Menariknya, perempuan itu awalnya ternyata tak suka dibilang mirip kembaran sang bintang Piala Dunia 2026 tersebut.

Namun kini, perempuan itu dikabarkan merasa sangat bangga disandingkan dengan Haaland. Alhasil, dia bahkan rutin tiru pose selebrasi Haaland di Piala Dunia 2026.

Erling Haaland

1. Perempuan Berwajah Mirip Erling Haaland

Dilansir dari The Sun, model asal Rusia mendadak menjadi perbincangan di media sosial karena memiliki wajah yang disebut sangat mirip dengan bintang sepakbola Norwegia, Erling Haaland. Sosok bernama Anastasia Kostromitina itu viral setelah sebuah video yang diunggah sang ibu memperlihatkan dirinya menirukan pose dan selebrasi khas Haaland.

Erling Haaland

Video tersebut langsung menarik perhatian warganet. Banyak yang menilai Anastasia memiliki kemiripan mencolok dengan penyerang Manchester City itu, mulai dari rambut pirang panjang, mata tajam, hingga ekspresi wajah yang khas. Tak sedikit pula yang melontarkan candaan seolah keduanya memiliki hubungan keluarga.

Unggahan sang ibu di Instagram telah ditonton lebih dari empat juta kali dan dibanjiri puluhan ribu komentar. Popularitas Anastasia pun semakin meningkat, terutama setelah video-video serupa beredar luas di berbagai platform media sosial.

 

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