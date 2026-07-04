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Trik Mengolah Sosis agar Lebih Sehat dan Tetap Nikmat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |07:03 WIB
Trik Mengolah Sosis agar Lebih Sehat dan Tetap Nikmat
Ilustrasi hidangan dengan sosis. (Foto: dok Freepik/jcomp)
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JAKARTA - Sosis adalah makanan favorit di banyak negara. Makanan ini terbuat dari daging giling, seperti sapi atau ayam yang dicampur dengan garam dan rempah, lalu dibungkus dengan selongsong (casing).

Namun, tahukah kamu kalau cara mengolah sosis ternyata bisa mengubah kandungan gizinya? Beberapa cara memasak jauh lebih sehat untuk tubuh, sementara metode tertentu justru bisa memunculkan senyawa beracun. 

Yuk, bahas cara paling tepat dan sehat untuk memasak sosis!

Berbagai Cara Memasak Sosis

Sosis adalah bahan makanan yang sangat fleksibel. Berikut adalah beberapa metode yang paling populer:

1. Merebus (Boiling)

Merebus adalah salah satu cara termudah. Kamu cukup memasukkan sosis satu per satu ke dalam sepanci air mendidih. Sosis yang sudah matang dari pabrik biasanya butuh waktu sekitar 10 menit, sementara sosis mentah butuh sampai 30 menit.

Sosis rebus memang tidak akan garing atau kecokelatan di luar. Tapi tenang, kamu bisa menumisnya sebentar di wajan dengan sedikit minyak setelah direbus. Ingat, hanya sosis utuh yang cocok direbus, bukan sosis berbentuk pipih (patty).

2. Memanggang Langsung (Grilling dan Broiling)

      
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