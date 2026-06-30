Cuaca Panas Ekstrem Landa Eropa, Waspadai 4 Minuman yang Malah Bisa Bikin Dehidrasi Makin Parah

GELOMBANG cuaca panas ekstrem kembali melanda sejumlah negara di Eropa. Suhu yang melonjak hingga mencapai level berbahaya membuat banyak orang mencari cara untuk menjaga tubuh tetap segar dan terhidrasi.

Namun, di tengah kondisi terik seperti ini, tidak semua minuman justru membantu tubuh. Beberapa jenis minuman malah dapat mempercepat hilangnya cairan tubuh atau membuat kondisi dehidrasi semakin buruk.

Dilansir dari Healthy Line, berikut 4 minuman yang sebaiknya dibatasi saat cuaca panas:

1. Kopi dan minuman berkafein tinggi

Pertama, ada kopi dan minuman berkafein tinggi. Minuman seperti kopi, teh hitam, dan minuman energi mengandung kafein yang bersifat diuretik ringan.

Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil. Alhasil, cairan tubuh lebih cepat berkurang. Meski masih boleh dikonsumsi dalam jumlah wajar, minuman ini sebaiknya tidak menjadi sumber utama hidrasi saat cuaca panas.

2. Minuman beralkohol

Kemudian, ada alkohol. Alkohol dapat mengganggu keseimbangan cairan tubuh dan menurunkan kemampuan tubuh dalam mengatur suhu.

Hal ini membuat risiko dehidrasi, pusing, hingga kelelahan panas (heat exhaustion) meningkat saat suhu sedang tinggi. Jadi minuman ini wajib dihindari.