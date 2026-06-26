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Pelaku Penyekapan di Bandung Ternyata Pernah Pukul Ayahnya Pakai Kayu saat Bekerja di Sawah

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |21:11 WIB
Pelaku Penyekapan di Bandung Ternyata Pernah Pukul Ayahnya Pakai Kayu saat Bekerja di Sawah
Pelaku Penyekapan di Bandung Ternyata Pernah Pukul Ayahnya Pakai Kayu saat Bekerja di Sawah (Foto: Youtube)
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JAKARTA - Kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung terus menyita perhatian publik. Di tengah proses hukum yang berjalan, rekam jejak pelaku, Taufik Hidayat, mulai terungkap. Sang ayah mengaku pernah menjadi korban kekerasan yang dilakukan anaknya, bahkan dipukul menggunakan kayu saat sedang bekerja di sawah.

Taufik Hidayat diduga menyekap sekaligus menganiaya kekasihnya, YTR, selama sekitar tiga tahun di sebuah rumah kos di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Kasus tersebut terungkap setelah keluarga YTR mendapat kabar bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dengan kondisi luka fisik yang cukup parah, diduga akibat kekerasan yang dilakukan Taufik Hidayat.

Rupanya, ini bukan kali pertama Taufik Hidayat diduga melakukan tindak kekerasan. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ayah Taufik Hidayat yang bernama Tata mengaku pernah dipukul menggunakan kayu oleh anaknya saat sedang bekerja di sawah.

"Pernah dipukul kepala saya pakai kayu," kata Tata, dikutip Jumat (26/6/2026).

Ia menjelaskan, peristiwa itu terjadi ketika dirinya sedang mencangkul di sawah. Saat itu, Taufik Hidayat berada di rumah dan belum memiliki pekerjaan.

Menurut Tata, saat itu tidak ada makanan di rumah. Taufik Hidayat kemudian datang ke sawah dan langsung memukul kepala ayahnya menggunakan kayu hingga terjatuh. Beruntung, dua rekan Tata yang juga sedang bekerja di sawah segera memberikan pertolongan dan menghalangi Taufik Hidayat saat hendak kembali memukul.

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