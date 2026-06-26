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3 Fakta Taufik Hidayat Pelaku Kekerasan ke YTR: Nakal dari Kecil hingga Pernah Terjerat Kasus Penganiayaan

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |20:05 WIB
3 Fakta Taufik Hidayat Pelaku Kekerasan ke YTR: Nakal dari Kecil hingga Pernah Terjerat Kasus Penganiayaan
Taufik Hidayat pelaku kekerasan terhadap YTR. (Foto: Instagram)
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FAKTA Taufik Hidayat pelaku kekerasan ke YTR terungkap. Dia diketahui melakukan penyekapan selama tiga tahun dan penganiayaan terhadap pacarnya, YTR, di Bandung.

Ternyata, Taufik Hidayat sudah melakukan hal-hal buruk sedari kecil. Bahkan, dia pernah terjerat kasus kriminal.

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1. Nakal dari Kecil

Nama Taufik Hidayat saat ini tengah menjadi sorotan publik akibat diduga melakukan penyekapan selama tiga tahun dan penganiayaan terhadap pacarnya YTR di Bandung hingga menyebabkan luka fisik yang signifikan di sekujur tubuh. Ia berhasil ditangkap oleh Polda Jawa Barat pada Selasa, 23 Juni 2026.

Kasus tersebut pun viral dan mendapat kecamatan dari banyak pihak bahkan netizen. Viralnya kasus tersebut membuat banyak netizen dan publik bertanya-tanya siapa sebetulnya Taufik Hidayat hingga akhirnya beberapa fakta pun terungkap.

Dalam video yang diunggah di channel YouTube Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Kepala Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, Kusnaedi menuturkan bahwa Taufik Hidayat memiliki riwayat perilaku bermasalah sejak kecil atau usia muda.

“Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kembang-kembang kenakalan. Kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya kalau ngaji juga suka makan obat,” kata Kusnaedi, dikutip Jumat (26/6/2026).

2. Tersandung Kasus Penganiayaan hingga Penggelapan

Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa Taufik Hidayat pernah tersandung kasus penganiayaan dan penggelapan motor hingga mendapat pidana penjara selama 1,5 tahun. Kusnaedi pun mengaku pernah membantu mengurusi kasus yang mengandung Taufik Hidayat saat itu.

“Pernah, kasus penganiayaan sama penggelapan motor saya yang ngurusinnya. Motor orang Garut, pernah ditahan di Polsek Rancaekek langsung terus ke pengadilan setahun setengah,” ucap dia.

Namun, setelah itu Kusnaedi tidak pernah bertemu lagi dengan Taufik Hidayat. Bahkan, dia tak bertemu dengan waktu yang begitu lama.

“Setelah itu nggak tau lagi. 10 tahun nggak ketemu sama orang itu,” tambah Kusnaedi.

 

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