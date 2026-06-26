Terungkap Taufik Hidayat Pelaku Penyekapan YTR Suami Red Flag, Ini Pengakuan Mantan Istri

BERBAGAI fakta terkait Taufik Hidayat yang melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap pacarnya, YTR, selama tiga tahun di Bandung terus terungkap. Salah satunya perilaku Taufik terhadap mantan istrinya.

Dalam unggahan video dalam channel YouTube Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mantan istri Taufik Hidayat mengaku bahwa usia pernikahannya dengan Taufik hanya bertahan selama dua minggu. Mereka pun akhirnya berpisah dalam kondisi istri tengah hamil.

1. Suami Red Flag

Hal itu diungkapkan sang mantan istri saat berbincang dengan Dedi Mulyadi. Ia sendiri mengenal dan berpacaran dengan Taufik selama empat bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah pada tahun 2015.

“Enggak lama, dua minggu langsung ditinggal,” kata mantan istri Taufik Hidayat, dikutip Jumat (26/6/2026).

Ia menceritakan bahwa awalnya sikap Taufik kepadanya sangat ramah bahkan orangtuanya percaya kepada Taufik. Namun usai menikah, sikap kasar Taufik Hidayat mulai terlihat.

Berbagai masalah kecil terkadang selalu dibesar-besarkan oleh Taufik. Bahkan saat marah, Taufik selalu meminta mas kawin berupa emas 10 gram dan cincin tunangan yang pernah diberikan kepadanya.

“Jadi kalau masalah kecil tuh digede gedein. Jadi kalau misalkan marah sini mas kawin gitu sering gitu. Jadi mas kawin sama cincin tunangan dibawa semua,” ucap dia.