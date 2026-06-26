Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Terungkap Taufik Hidayat Pelaku Penyekapan YTR Suami Red Flag, Ini Pengakuan Mantan Istri

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |22:05 WIB
Terungkap Taufik Hidayat Pelaku Penyekapan YTR Suami Red Flag, Ini Pengakuan Mantan Istri
Taufik Hidayat pelaku kekerasan terhadap YTR. (Foto: Instagram)
A
A
A

BERBAGAI fakta terkait Taufik Hidayat yang melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap pacarnya, YTR, selama tiga tahun di Bandung terus terungkap. Salah satunya perilaku Taufik terhadap mantan istrinya.

Dalam unggahan video dalam channel YouTube Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mantan istri Taufik Hidayat mengaku bahwa usia pernikahannya dengan Taufik hanya bertahan selama dua minggu. Mereka pun akhirnya berpisah dalam kondisi istri tengah hamil.

Tagih Hadiah Sayembara, Eks Bos Taufik Hidayat Minta KDM Serahkan Rp250 Juta ke Korban

1. Suami Red Flag

Hal itu diungkapkan sang mantan istri saat berbincang dengan Dedi Mulyadi. Ia sendiri mengenal dan berpacaran dengan Taufik selama empat bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah pada tahun 2015.

“Enggak lama, dua minggu langsung ditinggal,” kata mantan istri Taufik Hidayat, dikutip Jumat (26/6/2026).

Ia menceritakan bahwa awalnya sikap Taufik kepadanya sangat ramah bahkan orangtuanya percaya kepada Taufik. Namun usai menikah, sikap kasar Taufik Hidayat mulai terlihat.

Berbagai masalah kecil terkadang selalu dibesar-besarkan oleh Taufik. Bahkan saat marah, Taufik selalu meminta mas kawin berupa emas 10 gram dan cincin tunangan yang pernah diberikan kepadanya.

“Jadi kalau masalah kecil tuh digede gedein. Jadi kalau misalkan marah sini mas kawin gitu sering gitu. Jadi mas kawin sama cincin tunangan dibawa semua,” ucap dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/612/3226760/ayah_taufik-C0n4_large.jpg
Pelaku Penyekapan di Bandung Ternyata Pernah Pukul Ayahnya Pakai Kayu saat Bekerja di Sawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/612/3226732/taufik_hidayat-AJhC_large.jpg
3 Fakta Taufik Hidayat Pelaku Kekerasan ke YTR: Nakal dari Kecil hingga Pernah Terjerat Kasus Penganiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/482/3226713/kekerasan_pada_perempuan-yVx2_large.jpg
6 Cara Sembuhkan Mental Korban Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/612/3213821/meutya-A4kp_large.jpg
Menkomdigi Sebut Perempuan dan Anak Rentan Jadi Korban Sextortion di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/612/3212996/meutya-5C1s_large.jpg
Kasus Kekerasan Perempuan di Dunia Digital Meningkat, Komdigi Siap Sanksi Platform Nakal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/612/3142713/tanda_tanda_psikis_korban_npd_dan_kekerasan_ini_gejala_yang_kerap_tak_terlihat-7Qkf_large.jpg
Tanda-Tanda Psikis Korban NPD dan Kekerasan, Ini Gejala yang Kerap Tak Terlihat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement