Viral! Siswi SD Wisuda Pakai Baju Pengantin Lengkap dengan Siger, Netizen: Kirain Acara Nikah Masal

SEBUAH video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang siswi SD tengah wisuda. Dia berpenampilan tak biasa.

Siswi SD ini mengenakan baju adat untuk pengantin yang dilengkapi juga dengan siger. Penampilannya langsung tuai beragam komentar dari netizen.

1. Siswi SD Wisuda Pakai Baju Pengantin

Momen wisuda, baik di bangku sekolah dasar hingga menengah atas, kini memang kerap diwarnai dengan tema pakaian yang sama. Biasanya, pelajar perempuan akan mengenakan kebaya lengkap dengan kain batik sebagai bawahan. Sementara siswa laki-laki, mereka biasanya mengenakan kemeja putih panjang atau batik.

Namun kali ini, penampilan tak biasa terlihat dalam momen wisuda SD yang belum diketahui di mana lokasi pastinya. Pasalnya, ada siswi yang berpenampilan tak biasa.

Dilansir dari akun Instagram @rosadi.a.wijaya, siswi SD ini mengenakan baju adat untuk pengantin khas Sunda. Bukan sekadar baju, tetapi siswi ini juga lengkap mengenakan siger atau hiasan di kepala yang jadi ciri khusus pengantin Sunda.

Tak sampai di situ, pada bagian kepala, terlihat juga bunga ronce melati. Ini juga jadi hiasan khas dari pengantin perempuan. Wajah siswi ini juga dipoles riasan bak pengantin.