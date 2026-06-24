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Viral! Pengantin Wanita Tak Biasa, Digendong Power Rangers Menunju Pelaminan

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |13:05 WIB
Viral! Pengantin Wanita Tak Biasa, Digendong Power Rangers Menunju Pelaminan
Pengantin digedong Power Rangers. (Foto: Tiktok/@dbox.project)
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SEBUAH video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pengantin wanita tak biasa. Jika biasanya pengantin wanita diiringi bridesmaid atau keluarga menunju pelaminan, dia memilih cara tak biasa.

Pengantin ini memilih digendong Power Rangers. Sontak, aksinya curi perhatian publik hingga mendapat beragam komentar.

Pengantin digedong Power Rangers

1. Pengantin Wanita Tak Biasa

Dilansir dari akun Tiktok @dbox.project, sebuah momen pernikahan unik mendadak viral di media sosial setelah memperlihatkan seorang pengantin wanita digendong oleh Power Rangers. Tentunya bukan Power Rangers sungguhan, tetapi 2 orang berkostum karakter film tersebut.

Momen digendong ini tak berlangsung sebentar. Pengantin wanita digedong sejak pintu masuk hingga menuju pelaminan.

Pengantin digedong Power Rangers

Dalam video yang beredar, pengantin wanita tampak tersenyum bahagia saat digendong oleh sosok yang mengenakan kostum Power Rangers tersebut. Kehadirannya membuat suasana pernikahan menjadi lebih meriah dan berbeda dari prosesi pernikahan pada umumnya.

Tamu undangan yang hadir pun terlihat antusias menyaksikan momen tersebut. Beberapa di antaranya bahkan mengabadikan prosesi unik itu menggunakan ponsel mereka.

 

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