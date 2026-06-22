Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia, Dilamar Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Bek kanan yang kini berkarier di Thailand itu resmi melamar sang kekasih, Yuriska Patricia, dalam sebuah momen romantis yang berlangsung di Bali.

Momen spesial tersebut dibagikan melalui akun Instagram pribadi Asnawi dan Yuriska. Dalam unggahan yang dipublikasikan pada Juni 2026 itu, keduanya memperlihatkan suasana lamaran yang berlangsung hangat dan penuh haru.

Asnawi mengungkapkan perasaannya melalui sebuah pesan romantis yang ditujukan kepada sang kekasih.

"Aku tidak pernah percaya bahwa satu orang bisa mengubah segalanya. Lalu aku bertemu denganmu. Terima kasih atas cinta, kesabaran, dan kepercayaan yang selalu kamu berikan. Hari ini aku memintamu menjadi bagian dari masa depanku, dan untungnya kamu mengatakan ya," tulis Asnawi.