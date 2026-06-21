Keluarga Inspiratif! Potret Ashanty, Anang, dan Azriel Wisuda Bareng di Universitas Airlangga

MOMEN spesial terjadi dalam wisuda Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya pada Sabtu 20 Juni 2026. Keluarga Hermansyah, yakni Anang Hermansyah, Ashanty, dan Azriel Hermansyah, resmi diwisuda bersama dalam satu panggung yang sama.

Kebersamaan mereka menjadi sorotan karena tidak banyak keluarga yang bisa merayakan kelulusan akademik di waktu dan tempat yang sama. Mereka juga menuntaskan akademik di jenjang pendidikan yang berbeda.

1. Wisuda Bersama di Universitas Airlangga

Momen bersejarah ini berlangsung di Airlangga Convention Center (ACC) Kampus MERR-C, Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Ashanty resmi menyandang gelar doktor, sementara Anang dan Azriel juga meraih gelar magister di bidang studi masing-masing.

Kebersamaan mereka di panggung wisuda disambut meriah oleh para wisudawan dan tamu undangan yang hadir. Suasana haru dan bangga terlihat jelas saat keluarga ini tampil bersama mengenakan toga.

Di balik momen bahagia tersebut, terdapat perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Kesibukan di dunia hiburan tidak menghalangi mereka untuk tetap menyelesaikan pendidikan tinggi.

Ashanty bahkan dikenal menjalani proses akademik yang cukup berat hingga akhirnya berhasil meraih gelar doktor. Sementara itu, Anang sempat menunda jadwal wisudanya agar bisa merayakan kelulusan bersama keluarga.