5 Tips Cerdas Usir Stres ala Orang Jepang

JAKARTA - Merasa stres karena pekerjaan menumpuk, rutinitas yang padat, atau rasa cemas adalah hal yang sangat wajar dan dialami banyak orang. Namun, stres yang dibiarkan terus-menerus bisa berdampak buruk bagi kesehatan.

Untuk mengatasinya, orang Jepang punya siasat yang terbukti ampuh meredakan stres. Nah, cara-cara ini sangat mudah untuk ditiru. Yuk simak!

1. Mendengarkan Musik yang Menenangkan

Mendengarkan musik tak hanya sekadar untuk hiburan, tapi juga sarana relaksasi yang luar biasa. Cobalah putar lagu-lagu dengan nada yang tenang sambil duduk bersantai. Cara ini sangat efektif untuk menurunkan tingkat stres.

2. Minum Teh Hijau

Menyajikan dan meminum teh adalah tradisi yang masih sangat dijaga di Jepang. Teh hijau tidak hanya dikenal punya banyak manfaat kesehatan bagi tubuh (bahkan sering dijadikan obat), tetapi juga sangat ampuh untuk merilekskan pikiran dan mengusir emosi negatif.

3. Melakukan Meditasi Zen

Ini adalah teknik relaksasi dengan cara mengatur napas secara perlahan sambil mencoba mengosongkan pikiran dari segala beban. Tujuannya sederhana: membuat pikiran jadi tenang dan membuang stres. Di Jepang, praktik ini sering disebut zazen dan banyak dilakukan di kuil-kuil.

4. Meluangkan Waktu untuk Liburan dan Bersantai