Ternyata Kebutuhan Makan Perempuan Berubah di Setiap Fase Siklus Menstruasi, Ini Rinciannya

Ternyata Kebutuhan Makan Perempuan Berubah di Setiap Fase Siklus Menstruasi, Ini Rinciannya (Foto: Freepik)

JAKARTA - Banyak perempuan baru mulai memperhatikan asupan makanan ketika menstruasi datang. Padahal, kebutuhan nutrisi tubuh sebenarnya berubah sepanjang siklus menstruasi akibat fluktuasi hormon yang terjadi setiap bulan.

Perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron tidak hanya memengaruhi sistem reproduksi, tetapi juga berdampak pada tingkat energi, suasana hati, konsentrasi, hingga pola makan. Karena itu, pemenuhan nutrisi yang tepat pada setiap fase siklus menstruasi dapat membantu tubuh beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Melansir Healthline, siklus menstruasi umumnya terdiri dari empat fase, yaitu menstruasi, folikular, ovulasi, dan luteal. Masing-masing fase memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda.

Kebutuhan Makanan Perempuan

1. Fase Menstruasi

Fase menstruasi dimulai pada hari pertama haid. Pada periode ini, kadar estrogen dan progesteron berada pada titik terendah sehingga banyak perempuan merasa lebih mudah lelah, kurang fokus, atau mengalami penurunan energi.

Selain itu, tubuh kehilangan sejumlah zat besi melalui darah menstruasi. Oleh karena itu, makanan yang kaya zat besi sangat dianjurkan untuk membantu menjaga stamina dan mencegah kekurangan zat besi.

Beberapa pilihan makanan yang dapat dikonsumsi antara lain: