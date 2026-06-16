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Potret Nikita Willy Rela Cosplay Jadi Bunga Matahari demi Acara Sekolah Putranya

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |09:05 WIB
Potret Nikita Willy Rela Cosplay Jadi Bunga Matahari demi Acara Sekolah Putranya
Nikita Willy pakai kostum bunga matahari. (Foto: Youtube Teamnikwil)
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NIKITA Willy kembali mencuri perhatian publik. Namun kali ini bukan karena proyek akting atau penampilannya di dunia hiburan, melainkan karena momen manis saat menghadiri acara sekolah sang anak.

Dalam sebuah acara akhir tahun sekolah, Nikita terlihat tampil totalitas dengan mengenakan kostum bunga matahari. Penampilannya curi perhatian netizen.

Nikita Willy

1. Nikita Willy Cosplay Jadi Bunga Matahari

Ya, Nikita Willy benar-benar rela melakukan apa saja demi anak tercinta. Kali ini, dia rela memakai kostum bungka matahari berwarna kuning cerah.

Momen tersebut dibagikan melalui dokumentasi yang beredar di media sosial. Di atas panggung yang dihiasi dekorasi bunga warna-warni, Nikita tampak menggendong putra bungsunya, Nael, sambil mengikuti jalannya pertunjukan sekolah.

Sementara itu, Nael tampil menggemaskan dengan kostum bernuansa hijau. Meski berstatus sebagai salah satu artis papan atas Indonesia, Nikita terlihat menikmati perannya sebagai bunga matahari tanpa ragu.

Senyum bahagia terus terlihat sepanjang acara berlangsung. Nikita benar-benar terlihat menunjukkan dukungan seorang ibu kepada anaknya.

 

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