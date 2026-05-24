Nikita Willy Bantu Issa Sikat Gigi, Ini Alasannya!

JAKARTA - Artis cantik dan aktif Nikita Willy membagikan momen saat membantu anak sulungnya Issa menggosok gigi. Issa yang baru berusia 4 tahun belum secara telaten menggosok giginya sendiri.

Lewat akun pribadinya, Nikita menjelaskan alasan dirinya membantu Issa gosok gigi. Menurutnya, orangtua perlu tahu bahwa pasta gigi dengan fluoride baik untuk anak. Terbukti, WHO dan American Academy of Pediatrics (AAP) AAP justru merekomendasikan pasta gigi ber-fluoride sejak gigi pertama tumbuh.

“Kombinasi pasta gigi dengan fluoride 1000 ppm dan kalsium fosfat terbukti lebih kuatkan dan perbaiki gigi yang mulai rusak,” tulisnya pada kolom caption.

Alasan dia juga, karena berdasarkan penelitian menunjukkan kemampuan anak untuk melakukan gerakan presisi yang dibutuhkan saat sikat gigi baru di umur sekitar 7-8 tahun. Lalu, ia juga menjelaskan, dengan membantu Issa sikat gigi, ia tak perlu berkumur lagi, cukup meludah sekali agar kandungan fluoride dan kalsium fosfat tidak terbilas, serta dapat bekerja efektif pada permukaan gigi.

Tips tambahan dari Nikita, untuk menambah kekuatan gigi pada anak, berikan vitamin D 600 IU. Sebab, vitamin ini mampu menurunkan risiko karies atau gigi berlubang sampai 47 persen. Cegah gigi berlubang pada si Kecil karena itu bisa jadi penyebab anak GTM dan lebih rentan terserang batuk pilek.